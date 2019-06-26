Барнаул засадят тюльпанами и нарциссами на 1,2 млн рублей

Новости 05.08.2019 13:15 228

Сегодня определился победитель тендера на поставку барнаульскому Горзеленхозу луковиц тюльпанов и нарциссов за 1,2 млн рублей. Единственная заявка поступила от ООО «Евросемена».

Директором ООО «Евросемена» числится Эльза Гейнц, учредителями выступили Владимир Мостицкий и Ольга Ситникова, также носившая ранее фамилию Гейнц, судя по полному совпадению ИНН.

В 2004 году Ольга Гейнц прекращает свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, а в 2005 под фамилией Ситникова становится соучредителем компании ООО «Евросемена» с уставным капиталом 20 тысяч рублей. В 2017-м он был увеличен до 500 тысяч.

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В настоящее время Ситникова занимается также ликвидацией ООО «ЕС-Трейд», занимавшегося оптовой торговлей семенами. Бенефициаром компании с уставным капиталом 2 млн рублей указан Дмитрий Гейнц. Также, как и «Евросемена», «ЕС-Трейд» ранее сотрудничала с Горзеленхозом, ОАО «Индустриальный», МБУ «Благоустройство». В прошлом году Дмитрий Гейнц в качестве индивидуального предпринимателя поставил алтайскому УФСИН зерносушилку за 1,8 млн рублей.

В СМИ упоминаются разрешения от Россельхознадзора и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору на ввоз компанией «Евросемена» луковиц растений из Нидерландских питомников.