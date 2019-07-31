Шины для секретного стратегического бомбардировщика будут производить в Алтайском крае

Новости 05.08.2019 13:40 612

Шины для секретного стратегического бомбардировщика будут производить в Барнауле на мощностях бывшего Алтайского шинного комбината.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, об этом было заявлено во время визита губернатора Виктора Томенко на предприятия «Нортек» и «ЯШЗ Авиа», которые работают на площадях АШК.

Высказываясь о работе предприятий, глава региона подчеркнул: «Сегодня сложилась уникальная для нас ситуация: для российской авиации есть только один производитель шин - Алтайский край. Мы единственные, кто это сегодня может делать и делает, учитывая, что авиация всегда была отраслью, создающей самые передовые технологии, осваивая их и транслируя накопленный опыт в народное хозяйство».

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В свою очередь, управляющий директор «ЯШЗ Авиа» Борис Шалагин заявил, что алтайский завод сегодня полностью закрывает потребность в шинах для российской авиации, а также обеспечивает продукцией страны СНГ, производит шины двойного назначения.

Кроме того, он рассказал о реализации уникального проекта. «Наше предприятие принимает участие в разработке шин для нового российского бомбардировщика. В интернете кроме силуэта вы ничего на него не найдете. Это будет уникальный летательный аппарат. Не имея степени секретности, о нем невозможно получить информацию. У нас заключен контракт на разработку и изготовление шин для этого стратегического бомбардировщика», - подчеркнул Борис Шалагин.

При этом напомним, что в настоящее время Алтайский шинный комбинат, как юрлицо, прекратил производство, а выпуск продукции на заводских мощностях ведут компании "Нортек" (Барнаул) и "ЯШЗ Авиа" (Ярославль).