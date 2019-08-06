Барнаульский священник собирает деньги на ремонт часовни в Сети

Новости 05.08.2019 14:15 156

Священник из Барнаула Александр Микушин верит в созидательную силу социальных сетей. Накануне он опубликовал обращение на своих страницах в Сети с призывом помочь в ремонте часовни Святой мученицы Татьяны, что стоит в сквере технического университета.

Как пишет «КП»-Барнаул», на здании снаружи местами вздулась и потрескалась краска и штукатурка, его необходимо привести в порядок.

Десятины не хватает

Священнослужитель, у часовни нет церковной лавки, платных услуг и спонсорской поддержки. В течение пяти последних лет он ни к кому не обращался за помощью, здание ремонтировали своими силами.

«Я свою десятину регулярно жертвую на содержание часовни. Но этого недостаточно. Надеюсь и молюсь, что неравнодушные к судьбе студенческой часовни внесут свою лепту», - говорит отец Александр.

Смета на 180 тысяч

Священник рассказал, что уже обращался к одной из строительных бригад Барнаула с просьбой подсчитать, сколько потребуется средств, чтобы привести здание в порядок. Ему насчитали около 180 тысяч рублей. За такую сумму пообещали полностью очистить фасад, заштукатурить его и покрыть краской для наружных работ. В стоимость также включили работу вышки.

«Я проверил смету, которую мне составили, у других ребят, мне сказали, что да, примерно такая сумма и получается. Мне негде взять такие деньги», - сокрушается отец Александр.

Меценатов не нашлось…

Часовню нужно привести в порядок к началу осени. Каждый год 3 сентября там служат панихиду о погибших в Беслане и других терактах. Священнику будет просто стыдно перед пришедшими на мероприятие от того, что здание в таком состоянии.

Отец Александр подчеркивает, что не просит именно денег. В идеале священнику хотелось бы, чтобы ремонт делали не простые добровольцы, а специализирующиеся на таких работах люди. Но пока меценатов не нашлось.

Эту часовню возвели в начале 2000-х на средства АлтГТУ. У Александра Микушина еще есть надежда на неравнодушных выпускников этого вуза, которые добились в жизни больших высот.

Помочь часовне можно, обратившись к Александру Микушину лично или по телефонам, которые он указал на своих страницах в соцсетях. Также можно прийти в саму часовню по адресу ул. Кирова, 60а и узнать все подробности.