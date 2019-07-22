Депутаты предложили запретить выдавать кредиты лицам до 25 лет

Новости 05.08.2019 12:35 408

Депутат Законодательного Собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к председателю правительства России Дмитрию Медведеву с предложением о запрете выдачи кредитов лицам младше 25 лет. Об этом пишут РИА Новости.

Уточняется, что запрет будет предусматривать исключительные обстоятельства. Например, кредиты разрешать давать на покупку квартиры или оплату образования.

По мнению депутата, молодые люди довольно легкомысленно относятся к обращению в банки и берут кредиты на приобретение модных гаджетов, автомобилей, путевок на отдых за границей. Петров уверен, что подобное отношение к занимаемым средствам не соответствует изначальным целям потребительского кредитования, создает повышенный спрос и провоцирует сами банки к привлечению молодежи в «кредитное рабство».

Он также отметил, что на сегодняшний день более половины россиян в возрасте до 35 лет так или иначе имеют кредит в одном из банков.

«Сложившийся ход вещей в данной сфере негативно влияет на государственные интересы в части поддержки развития института брака, деторождения и инвестиций в наше будущее. Учитывая изложенные доводы, прошу вас рассмотреть вопрос о применении комплекса мер по ограничению выдачи банками потребительских и так называемых микрокредитов молодежи, не достигшей 25-летнего возраста», - говорится в тексте официального обращения Петрова.

Владимир Петров также говорит, что благоприятная обстановка, связанная с финансовым здоровьем молодых людей, может быть только при ограниченном перечне банковских услуг, которыми могут быть только жилищный вопрос и образование.

Напомним, что ранее министр экономического развития Максим Орешкин предрек «взрыв» российской экономики, который приведет к падению ВВП на 3% и последующей рецессии с полномасштабным кризисом. Он связывает это с раздувшимся рынком потребительского кредитования, который может «лопнуть» уже в 2021 году.