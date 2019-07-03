Минтруд предлагает повысить МРОТ до 12 130 рублей

Новости 05.08.2019 12:10 359

Минтруд разрабатывает законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году может составить 12 130 рублей, передает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

МРОТ определяется ежегодно отдельным законом, вносимым в Госдуму России одновременно с проектом федерального бюджета. С 1 мая 2018 года он устанавливается в размере 100 процентов прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране за II квартал предыдущего года. Исходя из МРОТ рассчитываются социальные пособия.

«По прожиточному минимуму за второй квартал каждого года МРОТ устанавливается не случайно. Как правило, во втором квартале, весной, до получения летнего и осеннего урожая, самые высокие цены на продукты. Соответственно, прожиточный минимум в этот период выше. И поэтому было принято решение при установлении МРОТ ориентироваться именно на эти месяцы», — рассказал «Парламентской газете» председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Сейчас величина МРОТ равна прожиточному минимуму за II квартал 2018 года, это 11 280 рублей. Во II квартале текущего года прожиточный минимум для трудоспособного населения достиг 12 130 рублей.

Субъект Федерации вправе устанавливать собственный МРОТ, однако его размер не может быть ниже федерального.