Приговор по делу экс-главы «Модеста» Антониды Устиновой может быть обжалован

Новости 05.08.2019 11:40 375

Приговор суда в отношении бывшего гендиректорп АО «Модест» Антониды Устиновой, которой инкриминировали взяточничество в особо крупном размере, может быть обжалован стороной гособвинения.

Как ранее сообщал «Политсибру», государственное обвинение просило суд назначить Устиновой наказание в виде в виде восьми лет лишения свободы со штрафом в размере 14 млн рублей. 2 августа Ленинский районный суд Барнаула признал бывшего гендира «Модеста» виновной и приговорил ее к семи с половиной годам условно с испытательным сроком пять лет. Также суд обязал Устинову выплатить штраф в размере 2 млн рублей.

Бывшая гендиректор барнаульского «Модеста» Антонида Устинова получила условный срок Новости 02.08.2019 16:00 Суд приговорил ее выплатить штраф в размере 2 млн рублей 623

Ввиду столь существенной разницы между тем, на чем настаивало гособвинение, и тем, какой вердикт вынес суд, «Политсибру» обратился в краевую прокуратуру с вопросом, будет ли надзорное ведомство оспаривать решение судебной инстанции.

В прокуратуре сообщили, что в данный момент сформированной позиции по этому поводу нет, однако приговор будет изучен, после чего и будет принято то или иное решение.

Отметим, что апелляционные жалоба, представление на приговор суда первой инстанции могут быть поданы в течение 10 суток.

Напомним, экс-главу АО «Модест» (компания находится в собственности Алтайского края, профилируется на производстве детского питания) обвиняли в получении взятки на общую сумму более 7 млн рублей.