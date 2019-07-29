Троим кандидатам на место в Барнаульской гордуме не хватило подписей

Новости 05.08.2019 10:15 441

Проблемы с подписями в свою поддержку возникли у троих кандидатов на вакантное место в Барнаульской гордуме – горизбирком 5 августа проведет заседание, на котором рассмотрит вопрос об отказе в регистрации Андрею Крылову («Партия Роста»), Евгению Горлову («Партия малого бизнеса России») и Сергею Крысанову (самовыдвижение).

Как сообщил «Политсибру» председатель барнаульского избиркома Виталий Замаруев, в минувшую пятницу рабочая группа изучила подписные листы указанных кандидатов по округу №2 на довыборах городской думы. Выяснилось, что им не хватает подписей в свою поддержку.

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«Сегодня в 17 часов состоится заседание комиссии, на которой будет рассмотрен вопрос об отказе им в регистрации», - отметил собеседник.

Напомним, что ранее из борьбы за мандат в БГД выбыл еще один самовыдвиженец, Павел Пикуль, который не успел сдать подписные листы в отведенный законом срок.

В данный момент в качестве зарегистрированных кандидатов на место в гордуме имеют пять человек. Это Петр Кайдаш (ЛДПР), Иван Нифонтов («Единая Россия»), Антон Арцибашев (КПРФ), Степан Лютов («Справедливая Россия») и Андрей Ткаченко ("Яблоко"). Все они были освобождены от сбора подписей.

Довыборы в городскую думу по округу №2 состоятся в Единый день голосования, 8 сентября.