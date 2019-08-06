Фоторепортаж: Фестиваль имени Михаила Евдокимова прошел в Алтайском крае

Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова «Земляки» состоялся в воскресенье, 4 августа, в поселке Верх-Обский Смоленского района Алтайского края.

Фестиваль запомнился концертом коллективов и исполнителей народного творчества России «Мы зажигаем звезды», а также гала-концертом звезд российской эстрады. Зрители и гости фестиваля могли наблюдать выступления народного артиста России Александра Михайлова, заслуженных артистов Валерия Семина, Юрия Кузнецова-Таежного, Константина Евдокимова.

Почетной гостьей фестиваля стала народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко.

Мероприятие также посетил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он поблагодарил гостей и всех кто стремится сохранить память о Михаиле Евдокимове.

«Став Губернатором, Михаил Сергеевич очень переживал и искал возможности для того, чтобы обеспечить краю дальнейшее развитие. Не все получилось, и сегодня мы здесь собираемся уже без Михаила Сергеевича, но память о нем жива и тому подтверждение - то, что сегодня мы говорим о нем, о его делах, о его близких, родных людях, о его соратниках, о тех ценностях, которыми он с нами старался поделиться и сделать так, чтобы они стали и нашими тоже», - отметил Томенко.