О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Ураган не позволил приземлиться в Барнауле самолету из Турции

Новости
851
0

Штормовая погода стала причиной того, что самолет из Турции не смог приземлиться в барнаульском аэропорту в назначенное время.

Как сообщили «Политсибру» в воздушной гавани, воздушное судно из-за неблагоприятных метеоусловий было направлено на аэродром в Новосибирск.

В итоге чартерный рейс все же прибыл в Барнаул, но значительно позже – в 03:22.

Напомним, что в конце июля в барнаульском аэропорту также не могли приземлиться самолеты. Тогда причиной отправки рейсов в Новосибирск стала плохая видимость.

Плохая видимость не позволила вовремя приземлиться в Барнауле самолету из Москвы

Плохая видимость не позволила вовремя приземлиться в Барнауле самолету из Москвы

Новости

Сложные погодные условия вновь внесли коррективы в расписание полетов

1000

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: smi2.ru