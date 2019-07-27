Штормовая погода стала причиной того, что самолет из Турции не смог приземлиться в барнаульском аэропорту в назначенное время.
Как сообщили «Политсибру» в воздушной гавани, воздушное судно из-за неблагоприятных метеоусловий было направлено на аэродром в Новосибирск.
В итоге чартерный рейс все же прибыл в Барнаул, но значительно позже – в 03:22.
Напомним, что в конце июля в барнаульском аэропорту также не могли приземлиться самолеты. Тогда причиной отправки рейсов в Новосибирск стала плохая видимость.
Сложные погодные условия вновь внесли коррективы в расписание полетов