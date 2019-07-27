Ураган не позволил приземлиться в Барнауле самолету из Турции

Новости 05.08.2019 9:45 851

Штормовая погода стала причиной того, что самолет из Турции не смог приземлиться в барнаульском аэропорту в назначенное время.

Как сообщили «Политсибру» в воздушной гавани, воздушное судно из-за неблагоприятных метеоусловий было направлено на аэродром в Новосибирск.

В итоге чартерный рейс все же прибыл в Барнаул, но значительно позже – в 03:22.

Напомним, что в конце июля в барнаульском аэропорту также не могли приземлиться самолеты. Тогда причиной отправки рейсов в Новосибирск стала плохая видимость.