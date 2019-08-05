Лучшим абитуриентам АГМУ вручили белые халаты и фонендоскопы

Новости 05.08.2019 10:55 2320

Очередная встреча ректора АГМУ Игоря Салданс лучшими абитуриентами вуза состоялась сегодня, 2 августа. На встречу были приглашены около 90 выпускников алтайских школ, набравших свыше 240 баллов по результатам ЕГЭ и подавших оригиналы документов в приемную комиссию вуза. На встречу были приглашены родители абитуриентов, которые внесли значимый вклад в подготовку будущих врачей.

Встречу открыл ректор АГМУ Игорь Салдан, который рассказал выпускникам и их родителям о медицинском университете, его известных научных и образовательных школах, выдающихся врачах и педагогах. «Учиться в нашем вузе сложно, но профессия врача, которую вы получите – очень достойная. Сегодня эту профессию поддерживает государство. Мы даем студентам возможность реализовать себя не только в учебе, но и в науке, творчестве, в спорте. Более того, спорт и физическую культуру мы называем второй профессией врача, ведь медик должен быть силен духом и телом», - отметил Игорь Петрович.

Игорь Петрович поблагодарил абитуриентов за выбор Алтайского медуниверситета и Алтайского края, отметив, что они сделали выбор в пользу университета, который уже 65 лет готовит высокопрофессиональных специалистов, трудящихся на благо здравоохранения края, а качество подготовки его выпускников подтверждается российскими и международными рейтингами вузов. «Достойные места, которые вуз достиг в рейтингах, нам обеспечили не только прекрасные преподаватели и ученые, которые трудятся здесь, но и наши студенты, которые занимают призовые места на профильных олимпиадах и конференциях, демонстрируют отличные знания во время учебы», - рассказал Игорь Салдан.

Лидером рейтинга абитуриентов АГМУ стала выпускница Кытмановской средней школы Ксения Шефер, остановившаяся в шаге от 300 баллов. У Ксении 100 баллов ЕГЭ по химии, 96 баллов по русскому языку и 93 балла по биологии. Еще 10 баллов алтайская школьница получила дополнительно за аттестат с отличием. Таким образом ее общий балл – 299.

«Я решила стать врачом, потому что, по моему мнению, это одна из самых интересных и нужных профессий. Став врачом, я надеюсь приносить пользу другим людям. Моя двоюродная сестра работает фармацевтом, она также повлияла на мой выбор. Готовиться к ЕГЭ было достаточно сложно, но мне нравились предметы, которые я сдавала, и занятия приносили удовольствие. Набрать высокие баллы мне удалось благодаря моим учителям и репетиторам, которые привили мне интерес к предметам. АГМУ выбрала сразу, узнав про этот вуз в школе, на занятиях по профориентации, поступаю на лечебный факультет», – рассказала Ксения.

Ряды лучших абитуриентов пополнили и выпускники из других регионов России: Ханты-Мансийский автономный округ, Томская, Кемеровская, Новосибирская области, Красноярский край и Республика Бурятия.

Евгения Мухопад еще в 8 классе захотела стать врачом, в старших классах пошла на курсы «Малой медицинской академии». «Мы побывали в симуляционном центре. Нам показывали стоматологические приборы, там пробовали ставить пломбы и удалять нервы. Я поняла, что мое место именно в стоматологии. Хочу быть стоматологом-терапевтом. Выбрала Алтайский государственный медицинский университет потому что у него высокий рейтинг, высококвалифицированный преподавательский состав. Глядя на победы студентов медицинского университета в различных олимпиадах, поняла, что здесь готовят настоящих профессионалов», – рассказала Евгения.

Приемная кампания в медицинском университете продолжается. 3 августа состоится зачисление на бюджет студентов «первой волны», прошедших по конкурсу (80% мест). Студенты «второй волны» будут зачислены 8 августа(заполняются 100% бюджетных мест).

По договорам об оказании платных образовательных услуг зачисление проходит с 29 июля по 31 августа для граждан России и ближнего зарубежья.