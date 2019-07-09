Алтайский край вошел в пятерку самых алкозависимых российских регионов

Новости 05.08.2019 10:35 557

Минзрав России обнародовал список наиболее пьющих российских регионов, сообщает RT. Алтайский край расположился на пятой позиции.

Отмечается, что Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя. В 2018 году в столице поставили на учет 2,8 тыс. человек, почти столько же - в Московской области.

В результате исследования выяснилось, что чаще всего выпивают спиртное также в Пермском крае и Челябинской области (по 2,4 тыс. человек), на третьем месте - Башкортостан (2,2 тыс.). Немного меньше случаев в Свердловской области с 2,1 тыс. случаев.

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Алтайский край разместился на пятом месте – зарегистрировано 2 тыс. человек из-за проблем с алкоголем.

Кстати, меньше всего зарегистрировали в Чечне (59 человек), Ненецком автономном округе (80), Карачаево-Черкесии (101) и на Чукотке (103). Всего на учет из-за проблем с алкоголем встали 75,7 тысячи человек.

Ранее сообщалось, Алтайский край оказался в середине рейтинга по числу пациентов с психическим расстройством в Сибирском федеральном округе. Наш регион занял шестое место из десяти.