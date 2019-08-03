О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Военные летчики потушили 750 тысяч га лесных пожаров в Сибири

Новости
276
0

Военные летчики за четыре дня ликвидировали 753 тысячи га лесных пожаров в Сибири, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства Обороны РФ.

«За четыре дня работы авиации Минобороны России в Красноярском крае и в Иркутской области удалось затушить лесные пожары на площади 753 тыс. га. Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России совершено 94 вылета, вертолетами Ми-8 армейской авиации ЦВО и ВВО - 153 вылета на тушение пожаров», – гласит текст сообщения.

В воскресенье транспортники Ил-76 за 24 вылета сбросили на полыхающие лесные массивы 1008 тонн воды. Вертолеты Ми-8 армейской авиации вылили на очаги горения 650 тонн воды, сделав 37 вылетов.

Спасатели с Алтая помогут тушить пожары в Сибири

Спасатели с Алтая помогут тушить пожары в Сибири

Новости

Из Барнаула туда выдвинулась аэромобильная группировка

436

Всего за минувшие сутки потушено 303 тысячи га горящего леса, ликвидировано 56 очагов открытого возгорания.

Автор: Политсиб.ру