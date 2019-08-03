Военные летчики потушили 750 тысяч га лесных пожаров в Сибири

Военные летчики за четыре дня ликвидировали 753 тысячи га лесных пожаров в Сибири, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства Обороны РФ.
«За четыре дня работы авиации Минобороны России в Красноярском крае и в Иркутской области удалось затушить лесные пожары на площади 753 тыс. га. Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России совершено 94 вылета, вертолетами Ми-8 армейской авиации ЦВО и ВВО - 153 вылета на тушение пожаров», – гласит текст сообщения.
В воскресенье транспортники Ил-76 за 24 вылета сбросили на полыхающие лесные массивы 1008 тонн воды. Вертолеты Ми-8 армейской авиации вылили на очаги горения 650 тонн воды, сделав 37 вылетов.
Из Барнаула туда выдвинулась аэромобильная группировка
Всего за минувшие сутки потушено 303 тысячи га горящего леса, ликвидировано 56 очагов открытого возгорания.