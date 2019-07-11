Горячую воду временно отключат почти у 40 тыс барнаульцев

Новости 05.08.2019 8:15 321

Горячее водоснабжение временно ограничат почти у 40 тысяч жителей Барнаула в связи с реконструкцией тепловых сетей – отключения затронут части Индустриального, Железнодорожного и Октябрьского районов.

Как сообщили в алтайском филиале Сибирской генерирующей компании, под ограничение подачи ресурса на период от 1 до 3 суток попадают 38 702 жителя краевой столицы.

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В СГК добавляют, что данная мера является необходимой.

Кратковременное отключение горячей воды затронет:

с 09:00 5 августа до 09:00 6 августа — 19 домов, детский сад и школу в микрорайоне Дружный;

с 09:00 5 августа до 09:00 6 августа — 2 дома по адресу Павловский тракт, 60 и 60а;

с 09:00 5 августа до 09:00 6 августа — 78 многоквартирных домов, 2 детских сада, школа и административное здание микрорайона Жилплощадка;

с 09:00 5 августа до 09:00 8 августа — 96 многоквартирных домов, 5 детских садов, поликлиника, больница, 2 школы и 4 административных зданий в микрорайонах Жилплощадка и ВРЗ.

Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, требующие временное ограничение ресурса:

до 09:00 19 августа — 5 многоквартирных домов 202 частных дома в границах улиц Советской Армии и Транзитной, проездов Ракетного и Контурного.