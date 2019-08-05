Ливни и грозы с градом обрушатся на Алтайский край: объявлено штормовое предупреждение

Новости 05.08.2019 7:10 1244

Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае на понедельник, 5 августа – местами в регионе ожидаются сильные осадки с грозами и градом.

«В Алтайском крае сутки 5 августа ожидаются местами сильные дожди, ливни, грозы, град, местами шквалы до 18-23 метров в секунду», - сообщает региональный Гидрометцентр.

Напомним, что до этого в Алтайском крае установился период аномальной жаркой погоды. Температура воздуха на протяжении недели переваливала за +30 градусов.

В этой связи в регионе также действовало штормовое предупреждение. Местами в крае и 5 августа ожидается высокая пожароопасность.