Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае на понедельник, 5 августа – местами в регионе ожидаются сильные осадки с грозами и градом.
«В Алтайском крае сутки 5 августа ожидаются местами сильные дожди, ливни, грозы, град, местами шквалы до 18-23 метров в секунду», - сообщает региональный Гидрометцентр.
Напомним, что до этого в Алтайском крае установился период аномальной жаркой погоды. Температура воздуха на протяжении недели переваливала за +30 градусов.
В этой связи в регионе также действовало штормовое предупреждение. Местами в крае и 5 августа ожидается высокая пожароопасность.
По данным синоптиков, температуры воздуха повысятся уже 30 июля