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Ливни и грозы с градом обрушатся на Алтайский край: объявлено штормовое предупреждение

Новости
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Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае на понедельник, 5 августа – местами в регионе ожидаются сильные осадки с грозами и градом.

«В Алтайском крае сутки 5 августа ожидаются местами сильные дожди, ливни, грозы, град, местами шквалы до 18-23 метров в секунду», - сообщает региональный Гидрометцентр.

Напомним, что до этого в Алтайском крае установился период аномальной жаркой погоды. Температура воздуха на протяжении недели переваливала за +30 градусов.

В этой связи в регионе также действовало штормовое предупреждение. Местами в крае и 5 августа ожидается высокая пожароопасность.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: irbeika.ru