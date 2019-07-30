Депутаты Госдумы рассказали, что 15 млн россиян могут лишиться работы

Новости 05.08.2019 7:40 361

В ближайшее будущее до 15 млн россиян могут потерять работу. Речь идет о специальностях, не требующих особой квалификации по причине их автоматизации. Об этом порталу «URA.RU» сообщил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

«Это продавцы, охранники, водители. Очевидно, что это труд скоро будет не востребован», — заявил он.

Кроме того, Шеин заметил, что уже сейчас можно наблюдать тенденцию к сокращению в сфере услуг. Как пример, он привел увольнения в банках и замену продавцов в супермаркетах на аппараты, с помощью которых по QR- или штрих-коду можно купить продукты.

Депутат связал такие перемены с четвертой промышленной революцией, когда к работе относятся как к творческому процессу. Именно по этому, актуальными останутся профессии, на которых работники должны проявлять эмпатию и сопереживание или где требуется применение знаний.

Ранее во ВНИИ труда сообщили, что на российском рынке труда зафиксировали низкий спрос на учителей средней школы, бухгалтеров, средний юридический персонал в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности, а также средний персонал библиотек, музеев и художественных галерей.