Алтайские специалисты рассказали, чем полезен витамин В4 для животных

Новости 05.08.2019 8:45 293

Здоровье и продуктивность животных зависят не только от кормления по рационам с достаточным количеством протеина, жира, углеводов и минеральных веществ, но и от обеспеченности животных высококачественными витаминными кормами. Значение витаминов для животного организма огромно.

Полноценное витаминное питание животных способствует росту молодняка, улучшению воспроизводительной функции и повышению молочности у лактирующих животных, снижению затрат кормов на производство 1 кг молока и прироста массы, улучшению качества продукции, предупреждению заболеваний животных и др.

Витамин В4 (холин) в организме животных принимает участие в обмене фосфолипидов и серосодержащих аминокислот (метионина, цистина и цистеина), входит в состав ацетилхолина, важнейшего передатчика нервного возбуждения. Холин необходим животному организму как липотропный фактор, способствующий образованию в печени фосфолипидов и поступлению их в кровь. Холин предохраняет печень от жировой инфильтрации и способствует удалению избыточного жира из печени.

Признаками недостаточности холина в кормовых рационах свиней, птицы и собак служат плохой прирост живой массы и жировая инфильтрация печени в результате нарушения липидного (жирового) и углеводного обмена.

При недостатке холина в кормовых рационах у свиней и собак огрубевают кожа и волосяной покров.

Хорошим источником холина для животных служат зеленые растения, травяная (люцерновая) мука, соевый шрот, рыбная мука, дрожжи, мясо (для собак), а также фосфатиды, полученные при рафинировании растительных масел. При недостатке в кормах холина в комбикорма и рационы животных добавляется холина хлорид.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводит исследования кормов и кормовых добавок на содержание водорастворимых витаминов группы В, а с 2019 года аккредитована на определение витамина В4 методом капиллярного электрофореза.