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Алтайские спасатели ищут на водоемах детей, купающихся без родителей

Новости
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ГУ МЧС по Алтайскому краю совместно с ГИМС проводит акцию «Вода - безопасная территория». На водоемах работают межведомственные опергруппы, которые объясняют гражданам правила безопасного поведения во время купания и отдыха.

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Цель акции — пропаганда безопасного поведения на воде. К акции привлекли администрации городов и районов, органы внутренних дел, общественные организации. На протяжении нескольких особо опасных недель пляжного сезона с теплой устойчивой погодой, патрульные группы плотно работают по выходным. В рамках акции органы внутренних дел доставляют детей, находившихся на пляжах без присмотра, домой к родителям.

Спасатели призывают соблюдать правила безопасности на воды и не оставлять детей без присмотра. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних несут родители и педагоги. Выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания в местах отдыха — залог безопасности вашего ребенка, отмечают в МЧС.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: 22.mchs.gov.ru