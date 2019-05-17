О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Барнаульская пенсионерка хотела полечить голову по телефону и лишилась 2 млн рублей

Новости
565
0

82-летняя жительница Барнаула увидела по телевизору рекламу, где говорилось о методе лечения головных болей по телефону. Она позвонила по указанному телефону и оставила свои данные. Через некоторое время ей позвонила некая целительница из Москвы и заявила, что сеансы лечения платные.

Пенсионерке из Барнаула вернули квартиру, отнятую мошенником

Пенсионерке из Барнаула вернули квартиру, отнятую мошенником

Новости

Алтайский краевой суд постановил, что жительница Барнаула Галина Макарова имеет право на возврат своей квартиры из чужого владения

1406

Она заверила, что полученные деньги идут на благие цели, в частности в организацию «Красного креста». Доверчивая пенсионерка согласилась и за несколько телефонных бесед перевела 2 млн рублей, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Полиция в очередной раз просит жителей края не переводить деньги незнакомым людям и верить им. Не стоит доверять обещаниям вернуть сгоревшие банковские вклады, получить компенсацию за неправильные лекарства или выиграть в лотерею.

Алтайская пенсионерка отдала мошенникам почти млн рублей

Алтайская пенсионерка отдала мошенникам почти млн рублей

Новости

Женщина перевела мошенникам в общей сложности 950 тысяч рублей

330

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com