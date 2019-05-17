Барнаульская пенсионерка хотела полечить голову по телефону и лишилась 2 млн рублей

Новости 03.08.2019 20:00 565

82-летняя жительница Барнаула увидела по телевизору рекламу, где говорилось о методе лечения головных болей по телефону. Она позвонила по указанному телефону и оставила свои данные. Через некоторое время ей позвонила некая целительница из Москвы и заявила, что сеансы лечения платные.

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Она заверила, что полученные деньги идут на благие цели, в частности в организацию «Красного креста». Доверчивая пенсионерка согласилась и за несколько телефонных бесед перевела 2 млн рублей, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Полиция в очередной раз просит жителей края не переводить деньги незнакомым людям и верить им. Не стоит доверять обещаниям вернуть сгоревшие банковские вклады, получить компенсацию за неправильные лекарства или выиграть в лотерею.