Барнаульская пенсионерка хотела полечить голову по телефону и лишилась двух млн рублей

82-летняя жительница Барнаула увидела по телевизору рекламу, где говорилось о методе лечения головных болей по телефону. Она позвонила по указанному телефону и оставила свои данные. Через некоторое время ей позвонила некая целительница из Москвы и заявила, что сеансы лечения платные.
Алтайский краевой суд постановил, что жительница Барнаула Галина Макарова имеет право на возврат своей квартиры из чужого владения
Она заверила, что полученные деньги идут на благие цели, в частности в организацию «Красного креста». Доверчивая пенсионерка согласилась и за несколько телефонных бесед перевела 2 млн рублей, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Полиция в очередной раз просит жителей края не переводить деньги незнакомым людям и верить им. Не стоит доверять обещаниям вернуть сгоревшие банковские вклады, получить компенсацию за неправильные лекарства или выиграть в лотерею.
Женщина перевела мошенникам в общей сложности 950 тысяч рублей