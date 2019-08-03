Мутко раскритиковал иркутские власти за неспешное предоставление жилья подтопленцам

Новости 03.08.2019 19:45 51

Вице-премьер РФ, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко остался недоволен работой региональных властей по предоставлению подтопленцам нового жилья. Так никто из жителей затопленного в первую волну паводка Нижнеудинска не получил нового жилья.

«Ни одного человека в Нижнеудинске не переехало в новое жилье после подтопления», - цитирует Мутко ТАСС. - Огромное количество людей в подвешенном состоянии».

Чиновник раскритиковал низкие темпы обеспечения людей из зоны паводка новой недвижимостью, хотя федеральный центр быстро перечислил деньги. Виталия Мутко возмутило то, что областные власти не могут точно сказать, сколько людей нуждаются в переезде.

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В Нижнеудинске обследовали 80 процентов пострадавших домов, однако собственникам выдали всего 10 процентов актов о признании строений пригодными или непригодными для проживания. На основании этих документов принимают решения о капремонте или переселении.

Нижнеудинск находится в 500 км от Иркутска на берегу реки Уда. Она вышла из берегов и затопила город после долгих дождей. В городе живут 34 тысячи человек.