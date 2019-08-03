Алтайский край занял шестое место в Сибири по числу психических расстройств

Новости 03.08.2019 19:20 62

Алтайский край оказался в середине рейтинга по числу пациентов с впервые установленным психическим расстройством в Сибирском федеральном округе. Наш регион занял шестое место из десяти. Такую статистическую выкладку представили в сборнике Минздрава РФ за 2018 год.

По эти данным, в 2018 году в регионе выявили 670 таких случаев (689 в 2017 году). Чаще всего психическими расстройствами страдают в Кемеровской области, реже всего — в Республике Алтай.

Почему в России растет заболеваемость психическими расстройствами? Новости 12.10.2018 1:42 В 1991 году показатели инвалидности по психическим расстройствам были равны 370 человек на 100 тысяч, а в 2016 году на 100 тысяч приходилось 527

По стране больше всего зарегистрированных случае в Санкт-Петербурге (4700), Москве (2800) и Татарстане (2500). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (всего 8 пациентов), на Чукотке (44) и в Магаданской области (56).

Всего в 2018 году в России впервые в жизни диагноз «психические расстройства» поставили 59100 пациентам. В рейтинге не учитывали случаи психических расстройств, связанные с употреблением психоактивных веществ.