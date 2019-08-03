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Акция с призывом тушить лесные пожары в Сибири прошла в Барнауле

Новости
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В Барнауле на площади Свободы прошла акция. Ее участники призывали срочно тушить пожары в Сибири. Организаторами стала группа общественников города. К ним присоединилось реготделение КПРФ. По словам участников, таким образом они выразили солидарность с жителями регионов, где бушуют пожары: Красноярский край, Иркутская область, Республики Саха Якутия и Бурятия.

На мероприятие пришли люди разных возрастов. Присутствовали сотрудники полиции, которые просили участников не надевать маски и не использовать микрофоны.

Также участники митинга обсудили возможные угрозы ленточному бору в Алтайском крае. Они требовали не рубить лес под вертолетную площадку для санавиации и сохранить лес районе лыжной базы «Динамо». Также они раскритиковали Генплан Барнаула.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: t.me/altaikrai