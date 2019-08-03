Алтайский край получит допфинансирование на жилье ветеранам ВОВ

Новости 03.08.2019 18:33 92

Около 60 ветеранов Великой Отечественной войны продолжают стоять в очереди на получение жилья в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Во втором полугодии краю на обеспечение жильем инвалидов, участников ВОВ и членам их семей дополнительно выделят 44,8 млн рублей.

«Это позволит обеспечить жильем 35 ветеранов. По данным на 1 августа, 58 ветеранов состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий», - сказано в сообщении.

В первом полугодии на эти цели дали 42,8 млн рублей из федерального бюджета. На эти деньги жилье купили 33 ветеранам. Ранее обладателями недвижимости стали 8189 участников ВОВ. На это израсходовали 8 млрд рублей.