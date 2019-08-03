Рыбак нашел скелет человека на берегу Чарыша

Житель Краснощековского района нашел человеческие останки в русле реки Чарыш. Как сообщает местная газета «Районный вестник», мужчина плыл на лодке вдоль крутого берега. Он заметил, что в этих местах недавно прошел оползень. Его внимание привлекли необычные белые камни, торчащие из земли.
Суровый климат повлиял на увеличение массы тела, а также рост
Рыбак подплыл поближе и обнаружил, что это человеческие кости. По предварительным данным они находились в земле долгое время. Череп даже потрескался. Над захоронением возвышалось подобие кургана.
О своей находке рыбак сообщил в правоохранительные органы. Им предстоит выяснить, когда захоронены эти останки и носила ли смерть усопших криминальный характер.
9 мая полиция обнаружила обглоданные хребет и череп возле жилых домов. Другие кости так и не нашлись