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Рыбак нашел скелет человека на берегу Чарыша

Новости
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Житель Краснощековского района нашел человеческие останки в русле реки Чарыш. Как сообщает местная газета «Районный вестник», мужчина плыл на лодке вдоль крутого берега. Он заметил, что в этих местах недавно прошел оползень. Его внимание привлекли необычные белые камни, торчащие из земли.

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Рыбак подплыл поближе и обнаружил, что это человеческие кости. По предварительным данным они находились в земле долгое время. Череп даже потрескался. Над захоронением возвышалось подобие кургана.

О своей находке рыбак сообщил в правоохранительные органы. Им предстоит выяснить, когда захоронены эти останки и носила ли смерть усопших криминальный характер.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: moyaokruga.ru/krasnoschekovo