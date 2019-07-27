Росгидромет: «Пожары и наводнения в Сибири связаны с изменениями климата»

Глобальные климатические изменения на планете стали главными причинами наводнения в Иркутской области и лесных пожаров в Сибири. Такое заявление сделал глава Росгидромета Максим Яковенко на пресс-конференции.
«У нас все время какие-то несчастья происходят, ЧС — сначала наводнения, потом пожары. На самом деле причина на поверхности: это климатические изменения, которые уже происходят»,— сообщил Яковенко.
По словам главы Росгидромета в 80-е и 90-е каждый год фиксировали по 100-150 природных явлений, приводящих к серьезным нагрузкам на экономику. Сейчас их стало 500 и есть тенденция к росту.
Замначальника краевого управления лесами также посетовал на то, что дымка влияет на работу лесоохраны в нашем регионе
Напомним, что лесные пожары бушуют в Сибирском федеральном округе на протяжении нескольких недель в Красноярском крае и Иркутской области. На прошлой неделе дымка от возгораний накрыла соседние регионы. В настоящий момент смог ушел из части городов Западной Сибири, но ситуация с лесными пожарами остается сложной.