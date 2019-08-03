Более 2000 обманутых дольщиков насчитали в Новосибирской области

Новости 03.08.2019 15:50 90

Количество официально зарегистрированных обманутых дольщиков в Новосибирской области составило 2034 человека. Таковые данные регионального Минстроя.

Среди последних людей, не получивших положенные квартиры от застройщиков, в списке значатся дольщики группы компаний «ПТК-30». Процедуру банкротства ввели в трех компаниях «ПТК-30». Всего у этой компании есть более 4000 договоров долевого участия. Покупатели квартир провели серию пикетов, чтобы привлечь внимание к проблеме.

Власти прояснили ситуацию со сдачей проблемного долгостроя на проспекте Ленина Новости 01.08.2019 11:05 По последним данным, дом будет сдан уже в этом году 557

Также в 2019 году процедуру банкротства ввели в отношении ООО «Доступно жилье Новосибирск», которое возводит микрорайон Новомарусино. Там сорвали сроки ввода жилья для 700 семей.

По данным прокуратуры Новосибирской области, в регионе есть 58 проблемных объектов, дольщиков которых включили в официальный реестр. В 2019 году получилось достроить три дома, что позволило закрыть проблеу 450 обманутых дольщиков.