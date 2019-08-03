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Более 2000 обманутых дольщиков насчитали в Новосибирской области

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Количество официально зарегистрированных обманутых дольщиков в Новосибирской области составило 2034 человека. Таковые данные регионального Минстроя.

Среди последних людей, не получивших положенные квартиры от застройщиков, в списке значатся дольщики группы компаний «ПТК-30». Процедуру банкротства ввели в трех компаниях «ПТК-30». Всего у этой компании есть более 4000 договоров долевого участия. Покупатели квартир провели серию пикетов, чтобы привлечь внимание к проблеме.

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Также в 2019 году процедуру банкротства ввели в отношении ООО «Доступно жилье Новосибирск», которое возводит микрорайон Новомарусино. Там сорвали сроки ввода жилья для 700 семей.

По данным прокуратуры Новосибирской области, в регионе есть 58 проблемных объектов, дольщиков которых включили в официальный реестр. В 2019 году получилось достроить три дома, что позволило закрыть проблеу 450 обманутых дольщиков.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com