Авиация потушила 90 тысяч гектаров горящего леса в Сибири

Новости 03.08.2019 14:50 103

В Иркутской области и Красноярском крае продолжается тушение лесных пожаров. Для этого используют по десять армейских самолетов Ил-76 и вертолетов Ми-8. За сутки они потушили более 90 тысяч гектаров горящего леса, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

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По данным ведомства, самолеты Ил-76 совершили 26 вылетов в Красноярском крае, сбросив свыше 1000 тонн воды. Вертолеты Ми-8 помогали тушить пожары в Красноярском крае и в Иркутской области. Они сбросили около 550 тонн воды. С них вели мониторинг очагов возгораний. Военным удалось ликвидировать более 60 крупных пожаров.

Также леса горят в Якутии и Бурятии. Во всех четырех регионах ввели режим ЧС. По разным данным горит от 2 до 3 млн гектаров. Техника базируется в аэропорту Красноярска. Авиацию собрали со многих регионов России.