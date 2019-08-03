ДТП с пострадавшими произошло на федеральной трассе под Барнаулом

Новости 03.08.2019 13:50 30

На «Чуйском тракте» в районе села Б.Ключи произошло серьезное ДТП с участие автомобилей «Нива» и «Тойота Камри». Как пишут очевидцы аварии в паблике «Барнаул22», водитель иномарки сильно торопился в Барнаул и постоянно выезжал на встречную полосу, чтобы обогнать поток.

В результате он не рассчитал один из маневров и врезался в «Ниву». «Тойота» улетела в кювет. В обоих автомобилях пострадали люди, на месте работали сотрудники скорой помощи и ДПС.

- Меня подрезал, потом фуру, которая ехала передо мной и улетел, походу был пьяный, - поделился один из очевидцев.

Комментаторы отмечают, что из-за таких водителей им страшно лишний раз ездить в Горный Алтай.