Катунский хребет на Алтае вошел в топ-10 мест для путешествий в горах

Катунский хребет в Республике Алтай попал в топ-10 популярных мест для летнего отдыха в горах. Такие данные представило аналитическое агентство «ТурСтат». В рейтинг вошли места не только в России, но в странах бывшего СССР.
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Критерии оценки — популярность среди туристов, транспортная доступность и состояние инфраструктуры. В десятку лучших мест для активного отдыха в горах также вошли сочинская Красная Поляна, Чимбулак в Алматы (Казахстан), горы в Крыму, курорт Шахдаг в Азербайджане, Домбай в Карачаево-Черкессии, Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии, Шерегеш в Кемеровской области, Хибины в Мурманской области и Каракол в Киргизии.
Катунский хребет находится на территории Республики Алтай. Длина — 150 километров, самая высокая гора — Белуха (4506 метров). На склонах хребта есть 386 ледников общей площадью 279 квадратных километров. Здесь берет начало река Катунь.
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