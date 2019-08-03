Катунский хребет на Алтае вошел в топ-10 мест для путешествий в горах

Новости 03.08.2019 12:50 41

Катунский хребет в Республике Алтай попал в топ-10 популярных мест для летнего отдыха в горах. Такие данные представило аналитическое агентство «ТурСтат». В рейтинг вошли места не только в России, но в странах бывшего СССР.

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Критерии оценки — популярность среди туристов, транспортная доступность и состояние инфраструктуры. В десятку лучших мест для активного отдыха в горах также вошли сочинская Красная Поляна, Чимбулак в Алматы (Казахстан), горы в Крыму, курорт Шахдаг в Азербайджане, Домбай в Карачаево-Черкессии, Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии, Шерегеш в Кемеровской области, Хибины в Мурманской области и Каракол в Киргизии.

Катунский хребет находится на территории Республики Алтай. Длина — 150 километров, самая высокая гора — Белуха (4506 метров). На склонах хребта есть 386 ледников общей площадью 279 квадратных километров. Здесь берет начало река Катунь.