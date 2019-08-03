О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Катунский хребет на Алтае вошел в топ-10 мест для путешествий в горах

Новости
41
0

Катунский хребет в Республике Алтай попал в топ-10 популярных мест для летнего отдыха в горах. Такие данные представило аналитическое агентство «ТурСтат». В рейтинг вошли места не только в России, но в странах бывшего СССР.

Алтайский край вошел в в российский Топ с самыми дешевыми дачами

Алтайский край вошел в в российский Топ с самыми дешевыми дачами

Новости

Самые дорогие летние дома - в Крыму

341

Критерии оценки — популярность среди туристов, транспортная доступность и состояние инфраструктуры. В десятку лучших мест для активного отдыха в горах также вошли сочинская Красная Поляна, Чимбулак в Алматы (Казахстан), горы в Крыму, курорт Шахдаг в Азербайджане, Домбай в Карачаево-Черкессии, Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии, Шерегеш в Кемеровской области, Хибины в Мурманской области и Каракол в Киргизии.

Катунский хребет находится на территории Республики Алтай. Длина — 150 километров, самая высокая гора — Белуха (4506 метров). На склонах хребта есть 386 ледников общей площадью 279 квадратных километров. Здесь берет начало река Катунь.

Горно-Алтайск вошел в топ-5 популярных у туристов малых городов России

Горно-Алтайск вошел в топ-5 популярных у туристов малых городов России

Новости

По данным сервиса в Горно-Алтайске самое дешевое проживание

500

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: turistka.ru