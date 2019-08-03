Директор барнаульской фирмы пойдет под суд за травму рабочего в ТЦ «Алтай»

Новости 03.08.2019 11:40 43

В сентябре 2018 года рабочие монтировали систему кондиционирования и вентиляции в гипермаркете «Алтай». Работы проводили на техническом этаже. Электромонтажник-наладчик получил производственную травму. Он наступил на гипсокартон, который лежал на полу. Под ним оказался проем, который прикрыли гипсом не огородив и не обозначив опасность.

Гипсокартон проломился под мужчиной, в результате чего он упал с 6-метровой высоты на бетонный пол. Он получил травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Следователи установили, что его работодатель не обеспечил безопасность сотрудника, не провел инструктаж по технике безопасности.

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Теперь директор фирмы, в которой числился пострадавший сотрудник, пойдет под суд. Его обвиняют по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), сообщает СКР по Алтайскому краю.