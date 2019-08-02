О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Спасатели с Алтая помогут тушить пожары в Сибири

Новости
108
0

В Красноярском крае продолжают наращивать группировку сил и средств, которая будет тушить лесные пожары. Из Барнаула туда выдвинулась аэромобильная группировка для помощи, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Следком завел дело о лесных пожарах в Сибири: идут обыски

Следком завел дело о лесных пожарах в Сибири: идут обыски

Лесные пожары бушуют в Сибири на площади около 2 млн га

276

В ее составе 85 человек из специализированной пожарно-спасательной части и отрядов федеральной противопожарной службы. Их оснастили снаряжением и инструментами для работы в зоне ЧС, обеспечили палатками и питанием.

В Красноярский край уже прибыли огнеборцы из Омской и Кемеровской областей, Республики Хакасия. Группировка из Алтайского края примет участие в совместной работе по стабилизации обстановки.

Лесные пожары в Сибири начали тушить с воздуха самолетами МЧС

Лесные пожары в Сибири начали тушить с воздуха самолетами МЧС

Новости

Также в регионе задумались о пересмотре действующих зон охраны лесов

476

Напомним, что лесные пожары бушуют в Сибири на площади около 2 млн га. Главным образом, горят леса в Красноярском крае и Иркутской области. Проблема лесных пожаров привлекает все больше людей, в числе которых есть и знаменитости. Например, актер Леонардо Ди Каприо опубликовал видеосюжет The Guardian о пожарах в Сибири и других северных территориях. Под этой заметкой появились благодарные отзывы жителей России.

Автор: Политсиб.ру

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю