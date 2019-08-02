Спасатели с Алтая помогут тушить пожары в Сибири

Новости 03.08.2019 10:50 108

В Красноярском крае продолжают наращивать группировку сил и средств, которая будет тушить лесные пожары. Из Барнаула туда выдвинулась аэромобильная группировка для помощи, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

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В ее составе 85 человек из специализированной пожарно-спасательной части и отрядов федеральной противопожарной службы. Их оснастили снаряжением и инструментами для работы в зоне ЧС, обеспечили палатками и питанием.

В Красноярский край уже прибыли огнеборцы из Омской и Кемеровской областей, Республики Хакасия. Группировка из Алтайского края примет участие в совместной работе по стабилизации обстановки.

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Напомним, что лесные пожары бушуют в Сибири на площади около 2 млн га. Главным образом, горят леса в Красноярском крае и Иркутской области. Проблема лесных пожаров привлекает все больше людей, в числе которых есть и знаменитости. Например, актер Леонардо Ди Каприо опубликовал видеосюжет The Guardian о пожарах в Сибири и других северных территориях. Под этой заметкой появились благодарные отзывы жителей России.