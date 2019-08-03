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Известный фотограф из Кирова погиб во время сплава на Алтае

Новости
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Во время похода в Республике Алтай погиб кировский фотограф и видеооператор, сотрудник областного Центра детского туризма Владимир Кочуров. Это случилось 31 июля, когда он сплавлялся в составе неорганизованной группы на байдарках.

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Недавно прошли дожди и уровень воды в реке Бия поднялся. Во время прохождения одного из порогов, байдарка Кочурова перевернулась и он утонул. Мужчина был без спасательного жилета.

«Добрый, веселый, умнейший человек, любитель песен у костра и ночных походных баек», написала на своей странице «ВКонтакте» ученица Владимира Кочурова Наталия Злобина.

Кочуров известен как организатор Всероссийского фестиваля «Алый парус» в Кирове. Снимал на видео восхождение на сложную вершину К2 и всероссийские соревнования по ледолазанию. Добавим, что в начале лета во время сплава на катамаране по реке Чуя также погиб турист из Новокузнецка.

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Автор: Политсиб.ру