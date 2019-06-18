Продолжительность жизни в Алтайском крае хотят поднять до 76 лет

Новости 02.08.2019 17:10 135

Продолжительность жизни жителей Алтайского края к 2024 году должна вырасти до 76 лет – такая задача был озвучена в ходе заседания президиума совета при губернаторе по стратегическому развитию и национальным проектам.

Главным вопросом, который обсуждался на мероприятии, стала реализация национального проекта «Здравоохранение». В Алтайском крае по данному направлению разработано и утверждено семь региональных проектов.

Как заявила вице-премьер краевого правительства Ирина Долгова, работа в этой сфере ведется в соответствии с федеральными поручениями.

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию региональных проектов на шесть лет, составляет 17 млрд 630 млн рублей. Общий объем средств, дополнительно выделенных на реализацию региональных проектов по направлению «Здравоохранение», в 2019 году составляет 4 млрд 691 млн рублей»,- отметила чиновница.

Глава краевого Минздрава Дмитрий Попов, в свою очередь, заявил, что основная цель национального проекта «Здравоохранение» - это увеличение продолжительности жизни. К 2024 году в Алтайском крае этот показатель должен вырасти до 76 лет.

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Свою лепту в развитие системы здравоохранения должна внести реализация следующих региональных программ:

«Борьба с онкологическими заболеваниями»;

«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»;

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения»;

«Развитие экспорта медицинских услуг».