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Бывшая гендиректор барнаульского «Модеста» Антонида Устинова получила условный срок

Новости
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Приговор по громкому уголовному делу, обвиняемой по которому проходила бывшая гендиректор АО «Модест» Антонида Устинова, вынес 2 августа Ленинский районный суд Барнаула – фигурантке, которой инкриминировали особо крупное взяточничество, назначено условное наказание.

Как сообщили «Политсибру» в аппарате суда, согласно приговору, Устинова признана виновной, ей назначено семь с половиной лет лишения свободы с применением статьи №73 УК РФ, то есть условно с испытательным сроком пять лет.

Кроме того, суд приговорил Устинову выплатить штраф в размере 2 млн рублей.

СМИ: гендиректор барнаульского «Модеста» подозревается во взятке

СМИ: гендиректор барнаульского «Модеста» подозревается во взятке

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Речь идет о сумме в 7 млн рублей

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Отметим, что гособвинение просило суд назначить обвиняемой наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием со штрафом в размере 14 млн рублей.

Как неоднократно сообщало наше издание, экс-главу АО «Модест» (компания находится в собственности Алтайского края) обвиняли в получении взятки на общую сумму более 7 млн рублей.

Само предприятие, которое возглавляла Антонида Устинова, профилируется на производстве детского питания.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: alt-niva.ru