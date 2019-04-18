Приговор по громкому уголовному делу, обвиняемой по которому проходила бывшая гендиректор АО «Модест» Антонида Устинова, вынес 2 августа Ленинский районный суд Барнаула – фигурантке, которой инкриминировали особо крупное взяточничество, назначено условное наказание.
Как сообщили «Политсибру» в аппарате суда, согласно приговору, Устинова признана виновной, ей назначено семь с половиной лет лишения свободы с применением статьи №73 УК РФ, то есть условно с испытательным сроком пять лет.
Кроме того, суд приговорил Устинову выплатить штраф в размере 2 млн рублей.
Речь идет о сумме в 7 млн рублей
Отметим, что гособвинение просило суд назначить обвиняемой наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием со штрафом в размере 14 млн рублей.
Как неоднократно сообщало наше издание, экс-главу АО «Модест» (компания находится в собственности Алтайского края) обвиняли в получении взятки на общую сумму более 7 млн рублей.
Само предприятие, которое возглавляла Антонида Устинова, профилируется на производстве детского питания.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд