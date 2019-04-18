Бывшая гендиректор барнаульского «Модеста» Антонида Устинова получила условный срок

Новости 02.08.2019 16:00 153

Приговор по громкому уголовному делу, обвиняемой по которому проходила бывшая гендиректор АО «Модест» Антонида Устинова, вынес 2 августа Ленинский районный суд Барнаула – фигурантке, которой инкриминировали особо крупное взяточничество, назначено условное наказание.

Как сообщили «Политсибру» в аппарате суда, согласно приговору, Устинова признана виновной, ей назначено семь с половиной лет лишения свободы с применением статьи №73 УК РФ, то есть условно с испытательным сроком пять лет.

Кроме того, суд приговорил Устинову выплатить штраф в размере 2 млн рублей.

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Отметим, что гособвинение просило суд назначить обвиняемой наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием со штрафом в размере 14 млн рублей.

Как неоднократно сообщало наше издание, экс-главу АО «Модест» (компания находится в собственности Алтайского края) обвиняли в получении взятки на общую сумму более 7 млн рублей.

Само предприятие, которое возглавляла Антонида Устинова, профилируется на производстве детского питания.