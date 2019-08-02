Расплескалась синева: Фоторепортаж со дня ВДВ в Барнауле

Новости 02.08.2019 16:20 573

В пятницу, 2 августа, в Барнауле проходят мероприятия, посвященные 89-й годовщине образования Воздушно-десантных войск России.

В краевой столице празднование началось с торжественного митинга на площади Ветеранов. Десантники и другие зрители наблюдали за показательными выступлениями отряда специального назначения военной разведки, и спортсменов-парашютистов Алтайского регионального отделения ДОСААФ России.

Служивших в ВДВ поздравил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он напомнил о юбилее в следующем году. С того дня как войны-десантники начали служить в рядах защитников отечества пройдет уже 90 лет.

«За годы нашей истории славных подвигов совершено немало: и в годы Великой Отечественной войны, и в современной истории. Мы помним, чтим наших героев и учимся у тех, кто до конца исполнил свой долг перед страной, перед своим народом. Во многом и сегодня от добросовестной службы десантников зависит спокойствие и будущее нашей страны», - отметил Виктор Томенко.

В память о погибших был дан залп из оружия почетного караула, после чего ветераны войск и представители исполнительной и законодательной власти края возложили цветы.

После праздничного шествия в центре города, мероприятие продолжилось на Власихинском кладбище, где состоялась поминальная панихида с отданием почестей воинам, захороненным на «Аллее Памяти» кладбища.

Также в программе праздника концертно-спортивная программа на пляже «Водный мир» по адресу: Правобережный тракт, 39.