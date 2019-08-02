Более 1,7 млн рублей готовы заплатить за ремонт санузлов в Алтайкрайстате

Новости 02.08.2019 15:35 16

Ремонт санузлов проведут в здании Алтайкрайстата – за эти работы готовы заплатить более 1,7 млн рублей, говорится в материалах на сайте Госзакупок.

В данный момент ведется поиск подрядчика на выполнение работ по текущему ремонту санузлов для нужд Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай. Речь идет о ремонте в здании по адресу: Барнаул, улица Чернышевского, 57.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 743 883 рубля. Источником финансирования выступает федеральный бюджет. Электронный аукцион состоится 13 августа.

В Барнауле не нашлось желающих обеспечить «полицейский» вуз крышей Новости 15.07.2019 17:05 Работы планировалось профинансировать за счет федерального бюджета 953

Согласно техзаданию, подрядчику предстоит провести в санузлах Алтайкрайстата, как общестроительные и электромонтажные работы, так и сантехнические. Кроме того, в техническое задание включены монтаж элементов пожарной сигнализации и вентиляции.

Срок окончания выполнения работ - 30 ноября 2019 года. Отдельно оговаривается, что режим работы подрядчика должен соответствовать режиму работы Государственного заказчика.