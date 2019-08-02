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Отрезаны от мира: в алтайское село перестали ездить все автобусы

Новости
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Жители села Комарское в Заринском районе остались без автобусного сообщения с ноября 2018 года. Проблему усугубляет то, что в деревне нет аптеки, и местные жители вынуждены ездить за лекарствами в город. 

Глава сельсовета Марина Бесперстова рассказала «АиФ-Алтай» о том, что люди вынуждены выходить на трассу или заказывать такси сразу на несколько человек.

«Люди стараются складываться, заказывать машину  в Заринск сразу на четырех человек. А если на одного туда-обратно,  выходит в копеечку - 600 рублей. Бывает, пенсионерам нужно срочно съездить в аптеку за лекарствами в город или по какой другой нужде, и пожилые люди  вынуждены тратить на дорогу пенсию, которая и без того маленькая...», -  рассказывает Марина Бесперстова.

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Глава сельсовета отмечает, что до осени прошлого года в село  четыре раза в день  ходила «Газель». Затем конкурс выиграл другой перевозчик и заменил «Газель» на автобус, сначала поднял цену с 50 до 80 рублей,  а потом и вовсе рейсы сократились и «теперь село как отрезанный ломоть».

3 августа село Комарское в Заринском районе отметит 195-летний юбилей. Жители села приготовили праздничную программу для гостей, только главный вопрос – как они туда смогут приехать?

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Автор: Политсиб.ру