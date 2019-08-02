Алтайские эсеры выдвинули 90 кандидатов на сентябрьские выборы

Новости 02.08.2019 17:35 73

Алтайские эсеры завершили регистрацию кандидатов на предстоящие сентябрьские выборы. Партия «Справедливой России» выдвинула 90 кандидатов.

Как сообщает региональное отделение «СР», в Единый день голосования состоятся дополнительные выборы депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу №2, а также выборы в органы местного самоуправления Алтайского края.

Напомним, справедливороссы выдвинулись на участие в Барнауле, Бийске, Алейске и 23 районах. Эсеры намерены принять участие в выборах 13 глав сельских советов и побороться за 77 мандатов в депутатских корпусах сельского и районного уровня.

«89 кандидатов на муниципальных выборах и 1 в АКЗС, что составляет 30% от всех распределяемых мандатов. Кадровая работа по подбору кандидатов – одна из самых сложных, поскольку активность населения падает. Жители не хотят участвовать в выборах, потому что не верят, что муниципальная власть – главы и депутаты – что-то решают. Тем самым они создают базу для безальтернативных выборов для кандидатов от партии власти», - отметила секретарь Бюро Совета регионального отделения партии «СР» в Алтайском крае Анна Коваленко.

По ее словам, низкая явка объясняется тем, что местное самоуправление все больше похоже на декоративную власть, фактически полностью зависящую от органов государственной власти.

«В свою очередь, мы всегда стояли именно за выборность глав муниципальных образований, и не перестаем работать, убеждая граждан ходить на выборы и участвовать в них в качестве кандидатов», - резюмировала Коваленко.