Правительство Алтайского края обещает улучшить взаимодействие с гражданами в соцсетях

Новости 02.08.2019 18:10 70

Специалисты управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края провели краевое селекторное совещание. На нем обсуждались вопросы работы органов исполнительной власти и муниципальных образований региона с гражданами через социальные сети. Об этом сообщает сайт краевого правительства.

Начальник управления печати и массовых коммуникаций края Евгений Нечепуренко напомнил, что с октября 2018 года в регионе действует система «Инцидент-менеджмент», которая позволяет органам власти всех уровней оперативно отвечать на комментарии граждан в социальных сетях, реагировать на озвученные вопросы и принимать меры для их решения.

За первую половину 2019 года зарегистрировано почти 3,5 тыс. инцидентов, на 3456 из которых были даны ответы или приняты меры.

Основными темами вопросов граждан стали ремонт дорог (примерно треть от всех обращений), ЖКХ, благоустройство, здравоохранение, работа общественного транспорта.

По территории возникновения инцидентов в топ-5 входят Барнаул, Бийск, Рубцовск, Заринск и Алейск. Почти половина запросов поступает через социальную сеть «Вконтакте», треть - из «Одноклассников», остальные - из Instagram и Facebook.

Открытость правительства Алтайского края оценили ниже среднего через сайт Новости 02.08.2019 9:40 По данному показателю региона занял 43 место в стране 192

Сообщается, что аккаунты правительства Алтайского края в августе претерпят ребрендинг. Особое внимание будет уделено качеству контента, но главной целью будет усиление взаимодействия правительства с муниципалитетами при подготовке ответов на комментарии жителей.

Это повысит ответственность и скорость реагирования на поступающие инциденты. Сегодня регламент работы системы «Инцидент-менеджмент» дает органам власти 24 часа на первичный ответ гражданину, в Алтайском крае этот показатель в июне составлял в среднем 16 часов, в июле - чуть более 14.

Региональный куратор системы «Инцидент-менеджмент», сотрудник управления печати и массовых коммуникаций Иван Фомин в среднем в сутки в крае обрабатывает около 80 инцидентов, требующих ответов представителей власти.