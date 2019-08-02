Невыездных за границу россиян за год стало на миллион больше

С начала 2019 года число россиян, которые из-за долгов не могут выехать из страны выросло почти на млн человек. Теперь их число составляет 3,6 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФСПП).
Самый большой прирост должников, потерявших возможность выезда за рубеж, произошел в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах. Наименьший прирост зафиксирован на Урале.
Задолженность жителей Алтайского края по имущественным налогам составляет 2,3 млрд рублей
Как сообщает ФСПП, с начала 2019 года невыездные должники погасили задолженность на общую сумму 44,5 млрд рублей.
Действующие сейчас правила запрещают выезд из России при сумме долга от 30 тыс. рублей (если долг от 30 тысяч не погашен полностью в течение двух месяцев, то запрет на выезд может быть наложен при сумме оставшейся задолженности от 10 тысяч).
Сумма долга в 10 тыс. рублей может быть поводом для запрета на выезд при неуплате алиментов или компенсации по возмещению вреда здоровью.