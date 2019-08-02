Невыездных за границу россиян за год стало на миллион больше

Новости 02.08.2019 19:40 60

С начала 2019 года число россиян, которые из-за долгов не могут выехать из страны выросло почти на млн человек. Теперь их число составляет 3,6 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФСПП).

Самый большой прирост должников, потерявших возможность выезда за рубеж, произошел в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах. Наименьший прирост зафиксирован на Урале.

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Как сообщает ФСПП, с начала 2019 года невыездные должники погасили задолженность на общую сумму 44,5 млрд рублей.

Действующие сейчас правила запрещают выезд из России при сумме долга от 30 тыс. рублей (если долг от 30 тысяч не погашен полностью в течение двух месяцев, то запрет на выезд может быть наложен при сумме оставшейся задолженности от 10 тысяч).

Сумма долга в 10 тыс. рублей может быть поводом для запрета на выезд при неуплате алиментов или компенсации по возмещению вреда здоровью.

С того момента, когда в России начал применяться запрет на выезд из-за долгов (2005 год), число невыездных граждан постоянно растет. Так, в мае 2018 года ФССП сообщала, что выезд из-за долгов закрыт для 2,3 миллиона граждан России. Тогда служба судебных приставов подчеркивала, что речь идет о рекордном числе невыездных граждан. Постановление об ограничении на выезд выносится на полгода, затем может многократно обновляться до погашения задолженности. После того, как долг погашен, процедура снятия запрета занимает некоторое время.