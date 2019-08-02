Республика Алтай начала переход на раздельный сбор мусора

Новости 02.08.2019 16:45 90

Администрация города Горно-Алтайска приняла решение об организации раздельного сбора мусора. Реализация инициативы началась с установки специальных контейнеров для раздельного мусора в Центральном сквере, сквере Семьи и в Мемориальном комплексе «Парк Победы». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Решение было принято во время очередной комиссии по благоустройству.

Управляющим организациям и ТСЖ уже дано поручение о проработке с собственниками многоквартирных домов вопроса о приобретении контейнера за счет средств собственников помещений.

На сегодняшний день вопрос об установки контейнеров для раздельного сбора мусора решен по нескольким адресам. Вывоз пластика осуществляет предприниматель Александр Нартов, который уже давно занимается переработкой вторсырья на территории города.

Пресс-служба также напоминает, что врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин, во время совещания, посвященному обращению с ТКО, поставил задачу об урегулировании всех проблем с вывозом мусора. Кроме того, он рекомендовал изучить возможность внедрения раздельного сбора мусора.