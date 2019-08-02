Более половины россиян ищут работу через своих знакомых

Новости 02.08.2019 18:45 59

Больше 50% россиян при поиске работы обращаются за помощью к своим знакомым и только треть используют для этого интернет. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

Руководитель направления исследований в сфере HR аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова подтвердила, что поиск работы через знакомых продолжает сохранять свою популярность среди жителей России.

«При всех преимуществах данного способа [легче адаптироваться в будущем коллективе, можно получить информацию из первых рук об условиях труда и зарплате, о стиле руководства компании] необходимо учитывать также и его недостатки - упущенные возможности, которыми соискатель мог бы воспользоваться, если бы расширил круг источников поиска работы и перестал бы ориентироваться только на советы своих друзей и родственников», - заявила Спиридонова.

Результаты исследования также показали, что 13% ищут работу в организациях, с которыми им доводилось сотрудничать на прошлых местах работы. Каждый десятый ищет подходящую вакансию в печатных изданиях, а 9% пользуются услугами бирж труда и еще 7% - кадровых агентств.

«Люди среднего возраста (от 35 до 59 лет) чаще предпочитают искать работу через знакомых (61%). На биржу труда чаще других обращаются люди с низким уровнем дохода (13%), а интернет-ресурсы для трудоустройства чаще используют молодые россияне до 34 лет: среди них доля пользователей достигает 50%», - написано в данных об опросе.

Что касается сайтов для поиска работы, то самыми популярными остаются Avito, «Работа.ру» и HeadHunter. Сайтом Avito пользовался каждый третий респондент, чаще всего молодежь в возрасте от 18 до 34 лет. HeadHunter же предпочел каждый пятый (19%). Кроме того, сайт оказался самым популярным среди квалифицированных специалистов (29%) и людей с высшим образованием (24%).

«Специализированные интернет-сайты по поиску работы предлагают множество вакансий с разнообразным набором трудовых функций и возможностей для самореализации, помогая соискателям быстро и удобно найти приемлемое место работы. В целом цифровые каналы поиска работы укрепляют свои позиции: поиск работы через знакомых, бывших коллег и партнеров может осуществляться посредством социальных сетей и мессенджеров», - отметила Спиридонова.

Всероссийский опрос НАФИ проведен в июне 2019 года.

Опрошено 1,6 тыс. человек в 150 населенных пунктах 50 регионов России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.