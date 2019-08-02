Стал известен порядок партий в бюллетене на выборах парламента Горного Алтая

Новости 02.08.2019 14:10 68

Порядок размещения наименований партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госсобрания Республики Алтай определили региональном избиркоме в результате жеребьевки.

Как сообщили в избирательной комиссии, на жеребьевку прибыли представители всех избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Государственного Собрания.

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В итоге была определена следующая последовательность партий в бюллетене:

1. Избирательное объединение АЛТАЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

2. Избирательное объединение Алтайское республиканское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России;

3. Избирательное объединение Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Республики Алтай;

4. Избирательное объединение Алтайское Республиканское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;

5. Избирательное объединение Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Республике Алтай»;

6. Избирательное объединение Региональное отделение в Республике Алтай Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»;

7. Избирательное объединение Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Алтай;

8. Избирательное объединение Региональное отделение Политической партии «Российская объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО» в Республике Алтай;

9. Избирательное объединениеРегиональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Алтай.

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Напомним, что ранее в регистрации своих списков на выборы в республиканский парламент было отказано "Партии Возрождения России", "Партии народной свободы" (ПАРНАС) и "Партии Роста".

Одновременно с региональным представительным органов в Единый день голосования, 8 сентября, в Горном Алтае состоятся выборы главы республики. На этот пост в качесвте кандидатов зарегистрированы временно исполняющий обязанности регионального руководителя Олег Хорхордин («Единая Россиия»), Виктор Ромашкин (КПРФ) и Дмитрий Софронов (ЛДПР).