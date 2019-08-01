Алтайские коммунисты провели митинг в Ключевском районе против «мусорной реформы»

Новости 02.08.2019 12:35 101

Жители Ключевского района вышли на акцию протеста против работы местного регоператора «Позитив 88». Сообщение об этом появилось на сайте Алтайского отделения КПРФ.

Первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в АКЗС Мария Прусакова отметила, что мусорная реформа продолжает выводить людей на улицы, особенно в сельской местности.

«Люди не понимают, почему они должны оплачивать услуги, которые фактически им не оказывались. Большая часть мусора на селе сжигается, а зола является отдельным классом отходов, который не подлежит вывозу на полигоны. Для Алтайского края, где большая часть - сельское население, эта проблема стоит особенно остро. Необходимо учитывать специфику села и серьезно корректировать закон в этой части. Фракция КПРФ готовит поправки в закон о мусорной реформе для сельской местности», - сказала Прусакова.

Событие состоялось в пятницу, 2 августа. На митинге собралось около 100 человек.

В тексте резолюции жители говорят, что реализация реформы началась «нагло – с поборов». Они обвинили местное руководство в отсутствие разъяснительной работы с населением. Кроме того, по их мнению реформа не была должным образом подготовлена в инфраструктурном плане – не построены мусороперерабатывающие предприятия, контейнерные площадки, так и не появились контейнеры для раздельного сбора отходов.

«В итоге наспех определили оператора, приняли на всякий случай высокие тарифы, определили с запасом нормативы накопления мусора. Естественно все тягости по оплате привычно переложили на плечи простых людей», - говорится в тексте резолюции.

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Жители также выразили недовольство тем фактом, что при формировании тарифов не была учтена специфика жизни в частном секторе. Тарифы там назначены стандартные, однако мусор в таких количествах там не вырабатывается по причине его самостоятельной утилизации при сжигании в печах.

«А если законом запрещено сжигать мусор в собственных домах, тогда запретите нам топить печи», - возмущаются жители района.

Среди требований резолюции было предложено:

Отменить статью закона, внесшую обращение с твердыми бытовыми отходами в разряд коммунальных услуг;

Отменить публичное заключение договоров с потребителями в пользу индивидуальных соглашений, с предоставлением права выбора на емкость в которую бы складировался мусор исходя из возможностей каждого домовладения;

Ввести расчет тарифов по факту вывезенного мусора;

Списать появившиеся долги с населения, которые появились после не оказанной услуги по вывозу мусора;

Отложить реформу на 3-4 года.

Напомним, что коммунисты уже проводили ряд митингов, лозунги которых содержали федеральную и местную повестки. 23 марта они приняли участие во всероссийской акции протеста. Митинги КПРФ прошли в Алейске, Бийске, Бийском, Егорьевском, Волчихинском, Ключевском, Михаловском и Угловском районах края.