На Алтае вскрыта незаконная рубка леса: ущерб превысил 9,5 млн рублей

Змеиногорской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения лесного законодательства при проведении санитарных рубок лесных насаждений в районе алтайского поселка Черепановский.
Установлено, что в лесничестве вместо выборочных рубок леса проведены сплошные рубки в водоохранной зоне реки Корболиха.
«Политсибру» решил разобраться в ситуации, отправившись изучить лесное хозяйство в ленточных борах Алтайского края
Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, рубка деревьев проходила без разрешительных документов. Кроме того, среди нарушений - отсутствие контроля отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Горно-Колыванскому лесничеству за устранением выявленных нарушений, не принятие мер по информации о незаконной рубке деревьев.
По направленным прокуратурой материалам в МО МВД РФ «Змеиногорский» возбуждено и расследуется два уголовных дела. Установленный по данным уголовным делам ущерб составил более 9,5 млн. руб.