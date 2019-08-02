На Алтае вскрыта незаконная рубка леса: ущерб превысил 9,5 млн рублей

Новости 02.08.2019 13:40 71

Змеиногорской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения лесного законодательства при проведении санитарных рубок лесных насаждений в районе алтайского поселка Черепановский.

Установлено, что в лесничестве вместо выборочных рубок леса проведены сплошные рубки в водоохранной зоне реки Корболиха.

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Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, рубка деревьев проходила без разрешительных документов. Кроме того, среди нарушений - отсутствие контроля отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Горно-Колыванскому лесничеству за устранением выявленных нарушений, не принятие мер по информации о незаконной рубке деревьев.

По направленным прокуратурой материалам в МО МВД РФ «Змеиногорский» возбуждено и расследуется два уголовных дела. Установленный по данным уголовным делам ущерб составил более 9,5 млн. руб.