О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

На Алтае вскрыта незаконная рубка леса: ущерб превысил 9,5 млн рублей

Новости
71
0

Змеиногорской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения лесного законодательства при проведении санитарных рубок лесных насаждений в районе алтайского поселка Черепановский.

Установлено, что в лесничестве вместо выборочных рубок леса проведены сплошные рубки в водоохранной зоне реки Корболиха.

Во имя сохранения леса: кто и зачем проводит рубки в алтайских ленточных борах

Во имя сохранения леса: кто и зачем проводит рубки в алтайских ленточных борах

Новости

«Политсибру» решил разобраться в ситуации, отправившись изучить лесное хозяйство в ленточных борах Алтайского края

1148

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, рубка деревьев проходила без разрешительных документов. Кроме того, среди нарушений -  отсутствие контроля отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Горно-Колыванскому лесничеству за устранением выявленных нарушений, не принятие мер по информации о незаконной рубке деревьев.

По направленным прокуратурой материалам в МО МВД РФ «Змеиногорский» возбуждено и расследуется два уголовных дела. Установленный по данным уголовным делам ущерб составил более 9,5 млн. руб.

Автор: Политсиб.ру