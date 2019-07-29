Участие «непарламентских» кандидатов на довыборах в гордуму Бийска под вопросом

Новости 02.08.2019 12:10 117

Участие в довыборах в Бийскую городскую думу кандидатов от непарламентских партий до сих пор под вопросом – пока что добро на попадание в избирательный бюллетень получили только выдвиженцы «большой четверки» в лице «Единой России», КПРФ. ЛДПР и «Справедливой России».

Напомним, что 8 сентября, в Единый день голосования, в представительный орган наукограда довыборы пройдут по второму и шестому округам.

На довыборы по второму округу заявились пять человек – выдвиженец ЛДПР Алексей Подзоров, единоросс Александр Казаков, коммунист Александр Попов, эсер Андрей Гончаров и самовыдвиженка Евгения Агеева. Все представители парламентских партий в данном случае зарегистрированы в качестве кандидатов, а вот Евгения Агеева утратила статус выдвинутого кандидата.

Одиннадцать кандидатов заявились на довыборы в Бийскую гордуму по двум округам Новости 29.07.2019 17:35 По второму округу за мандат будут бороться пятеро кандидатов, по шестому – шестеро 572

Что касается шестого округа, то здесь на выборы заявились шесть кандидатов. Это представительница партии «Коммунисты России» Евгения Скударнова, «жириновец» Владимир Тырышкин, представитель КПРФ Иван Белкин, справоросс Иван Афанасьев, кандидат от «Единой России» Жанна Нечитайло и самовыдвиженка Наталья Токарева. Все представители «парламентской четверки» регистрацию в качестве кандидатов уже получили.

Между тем, как сообщил «Политсибру» информированный источник, у Евгении Скударновой и Натальи Токаревой могут возникнуть проблемы с регистрацией. Вероятными причинами этого могут стать пробелы с оформлением документальной базы и подписными листами.

Впрочем, в бийском избиркоме нашему изданию сообщили, что рабочая группа по вопросу регистрации представительницы «Коммунистов России» и самовыдвиженки состоится в субботу, 3 августа.

Напомним, что самовыдвиженцы или кандидаты от непарламентских партий обязаны были сдать подписные листы в свою поддержку. По второму одномандатному округу необходимо было предоставить минимум 55 подписей, по шестому округу - 58 подписей.