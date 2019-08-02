Цены на барнаульские новостройки резко подскочили

Новости 02.08.2019 13:05 62

Последнее время рынок первичной недвижимости демонстрирует нестабильность: в минувшем месяце в Барнауле существенно подорожали квартиры в строящихся домах.

Как передает «Алтайский портал недвижимости», в среднем стоимость одного квадрата увеличилась на 1,5 тысячи руб. Особенно заметно это оказалось в элитном сегменте, где цена больших вариантов с пятью и более комнатами превысила 90 тысяч за 1 кв. м. При этом прирост показывают все районы, за исключением Горы и Дружного.

Резкий рост можно объяснить, прежде всего, тем, что в последние месяцы в городе массово скупали «первичку», в первую очередь уходили самые ликвидные и недорогие объекты. Теперь же в базах объявлений осталось намного меньше предложений и по высоким ценам.

Между тем, на рынок массово вышли новостройки (ул. Балтийская, 93), которые продаются по новым правилам с эскроу-счетами. Здесь цены выше средних на 10-15%, что повлияло на общую статистику: наибольший рост средней стоимости отмечен именно в микрорайоне Новостроек.

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Вместе с тем вторичное жилье в Барнауле подорожало совсем незначительно. Наиболее ощутимо в сегменте малогабариток, так как уже сейчас начинают оживляться иногородние родители студентов, приобретающие жилье в Барнауле для своих детей. По той же причине выросли в цене и комнаты на одну тысячу руб за «квадрат». При этом заметно средняя стоимость квадрата выросла в микрорайонах Гора, Южный, Сулима. Сокращение цены отмечается на Солнечной поляне, Озерном, Новосиликатном, Гоньбинке.

Кроме того, продолжается плавный рост рынка частных домов, что обусловлено сезонным спросом, а вот на коттеджи стоимость падает. Кстати, наблюдается небольшой рост цен на коммерческую недвижимость. Рынок аренды в июле существенно не изменился.