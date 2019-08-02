Конфеты и коньяк на проверку: ОНФ изучил самые абсурдные требования при проверках бизнеса

Новости 02.08.2019 11:10 77

Общероссийский народный фронт подвел итоги опроса среди представителей бизнес-сообщества о нарушениях со стороны контрольно-надзорных органов при проведении проверок. Владельцы и руководители малых и средних предприятий рассказали, какие трудновыполнимые, устаревшие или абсурдные требования предъявляли им инспекторы.

Проверяющие инстанции отметились требованиями «представить акты работ в открытом космосе», повторной выплаты налогов, штрафами за неправильную высоту огнетушителей и постоянные изъятия пищевых продуктов. Больше всего жаловались на сотрудников Федеральной налоговой службы, противопожарной службы и Роспотребнадзора.

«Организованный совместно с профильными деловыми ассоциациями опрос проводился с 16 мая по 1 июля. В нем приняли участие представители 560 компаний из разных отраслей экономики. Опрос выявил основные проблемы предпринимателей. Они касаются проверок контрольно-надзорных органов, несовершенства нормативно-правового регулирования и вопросов фискальной политики», – поведал сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор группы компаний «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Что касается внеплановых проверок, то в 2018 году их проводили среди 41% опрошенных, при этом 6% добавили, что с проверками к ним наведывались пять или более раз. На необоснованные штрафы пожаловались 32% опрошенных, а 25% сообщили, что при проверках инспекторы ссылались на нормы, противоречащие другим требованиям.

Больше всего жалоб на налоговую службу. Опрошенные представители бизнеса рассказали о необоснованном начислении штрафов и пеней, повторном списании налогов, ошибках при их начислении, отказах в законном возмещении НДС. Один из опрошенных рассказал, что при переводе своей фирмы в другой регион, региональное подразделение налоговой службы просто не передало данные об уплаченных налогах. В итоге его компании так и не удалось вернуть получившуюся переплату.

Также предприниматели недоумевают, когда с них требуют ответа за некорректную отчетность других компаний, к которым относятся их покупатели, поставщики или посредники.

«Нам предъявляют претензии за организации, в которых мы не являемся учредителями. По какой причине мы должны нести ответственность за других?», - недоумевают опрошенные.

Кроме налоговой, отметились и инспекторы противопожарной службы МЧС. Например, с компании, где работает 30 человек, проверяющие требовали 50 лопат.

Контрольно-надзорные мероприятия Роспотребнадзора, по словам предпринимателей, все больше походят на обыски с последующим изъятием продукции, что не может не привести к ущербу. Любопытным можно называть выбор продукции, которую проверяющие любят отбирать для проверки в лаборатории. Для самого дотошного анализа инспекторы отбирают колбасу всех видов, коньяк, конфеты в коробках.

«И такое безобразие довольно часто происходит», – утверждают бизнесмены.

Напомним, эксперты ОНФ направили в Минэкономразвития предложения в новый закон о контроле и надзоре, в том числе установить объемы изымаемой для проверок продукции.

При этом сотрудники контрольно-надзорных ведомств зачастую не скрывают, что проверка обернется штрафом, так как им нужно «выполнить план», утверждают респонденты. Иногда доходит до того, что инспекторы просят руководителей проверяемых предприятий самим придумать нарушения.

Организаторы опроса попросили предпринимателей поделиться мнением о том, какие меры, на их взгляд, помогут снизить административную нагрузку на бизнес и облегчат общение с контрольно-надзорными органами. Участники анкетирования могли выбрать не более трех из предложенных вариантов. Подсчет результатов показал, что бизнесменам требуется канал для обмена документами со всеми контрольными органами: за создание электронного личного кабинета с таким функционалом высказались 50% опрошенных.

Треть респондентов (31%) считают необходимым ограничить основания для проведения внеплановых проверок. За смягчение мер административной ответственности и замену штрафов предупреждениями выступили 29%.

Такой же процент опрошенных воспользовался бы оперативными консультациями повопросам контроля и надзора, в том числе в электронном виде. Часть этих мер содержится в проекте закона о контроле и надзоре, к которому направляли свои предложения эксперты ОНФ. Применение дифференцированного подхода (соразмерность наказаний в зависимости от величины бизнеса) при проверках поддержали 28%.

«Опрос подтвердил, насколько важным для бизнеса является вопрос облегчения контрольно-надзорной нагрузки. Без создания эффективной и учитывающей интересы предпринимателей системы контроля и надзора не получится достичь цели по увеличению занятых в секторе малого и среднего бизнеса, обозначенной в указе президента Владимира Путина. Народный фронт будет продолжать мониторинг проведения реформ в этой сфере, опираясь на эти принципы, поддержанные предпринимательским сообществом», – отметил Сергей Когогин.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией ирасточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.