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Одному из богатейших депутатов АКЗС отказали в регистрации на выборах в Хабаровске

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Избирком Хабаровского края отказал в регистрации в качестве кандидата на выборах региональной Думы одному из богатейших депутатов Алтайского краевого Заксобрания Валерию Гуминскому (на фото справа).

В настоящее время его статус значится так: «Отказ в регистрации». Ранее «Политсибру» сообщал, что Гуминский, входящий во фракцию «Единая Россия» в АКЗС, решил попробовать себя на выборах представительного органа Хабаровского края.

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Валерий Гуминский идет самовыдвиженцем на выборы Законодательной Думы Хабаровского края

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Любопытно, что в кампании он намеревался принять участие в качестве самовыдвиженца и заявился на одномандатный округ №24. Выборы Законодательной Думы Хабаровского края состоятся 8 сентября.

Напомним, что в АКЗС Валерий Гуминский был избран по округу №13 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский, Шипуновский районы). Профессиональная деятельность депутата связана с добычей золота.

Что касается того, почему он намеревался избраться в Думу Хабаровского края, то ранее депутат сам рассказывал, что он активно работает в этом регионе.

Отметим и то, по итогам декларационной кампании 2018 года Гуминский вошел в ТОП-5 самых зарабатывающих депутатов АКЗС. Его доход за прошлый год составил 18,312 млн рублей.

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В областной парламент он идет по списку КПРФ

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Также любопытно, что не только Валерий Гуминский хотел попробовать свои силы на выборах в другом регионе. Так, бывший член АКЗС, коммунист Николай Наздрачев 8 сентября будет бороться за мандат на выборах  Тульской областной думой. В этот представительный орган он избирается по спискам КПРФ.

Автор: Политсиб.ру

Фото: akzs.ru