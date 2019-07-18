Эпидемия гибели пчел распространилась на 30 регионов России

Новости 02.08.2019 11:40 163

Президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов сообщил, что случаи гибели пчел зарегистрированы в 30 регионах страны.

Как пишет «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на его слова, в некоторых регионах погибло от 5% до 30% пчелосемей, но о случаях гибели более 30%, президент союза не слышал. Бутов обратил внимание на то, что окончательных данных о гибели пчел еще нет, подсчеты все еще ведутся.

Согласно его анализу, в России насчитывается около 5 млн пчелосемей, из них 97% пчел - в частном секторе.

Бутов выразил уверенность в том, что причина массовой гибели пчел в этом году – «абсолютно неграмотное использование ядохимикатов и пестицидов теми специалистами в кавычках, которые находятся в штате фермерских хозяйств или агрохолдингов», а также невнимание к этому государственных контролирующих органов.

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К слову, проблему также могло спровоцировать и резкое увеличение посевов рапса в этом году, а также борьба с борщевиком, который уничтожают с помощью гербицидов. Бутов полагает, что гербициды уничтожают все живое в почве, а уничтожать следует только семена, и это позволит предотвратить неконтролируемое распространение борщивика.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, по его мнению, дефицита меда не ожидается. Однако может снизиться производство меда в России.

Согласно последним данным Минсельхоза, в России в 25 регионах погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общего количества (3,09 млн пчелосемей).